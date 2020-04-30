مصرع شاب في حادث طرق في الجديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من الجديدة المكر، مساء الخميس، مصرعه، إثر حادث طرق.

والشاب هو إياد سمير واكد، ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وبحسب شهود عيان فإنّ دراجة الشاب النارية اصطدمت بمركبة خصوصيّة، ما أدّى إلى وفاته على الفور.

وتخيّم على البلدة أجواء من الحزن والغضب، فعصر الخميس، كذلك، تعرّض شاب لجريمة إطلاق نار.

ونقل الشاب إلى مشفى نهارية لتلقي العلاج.