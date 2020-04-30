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مصرع شاب في حادث طرق في الجديدة المكر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من الجديدة المكر، مساء الخميس، مصرعه، إثر حادث طرق.

والشاب هو إياد سمير واكد، ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وبحسب شهود عيان فإنّ دراجة الشاب النارية اصطدمت بمركبة خصوصيّة، ما أدّى إلى وفاته على الفور.

وتخيّم على البلدة أجواء من الحزن والغضب، فعصر الخميس، كذلك، تعرّض شاب لجريمة إطلاق نار.

ونقل الشاب إلى مشفى نهارية لتلقي العلاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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