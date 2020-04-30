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شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات والاتحاد للطيران تتوقعان أن عودة الطلب على السفر قد تستغرق 3 سنوات والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أفاد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، بأن الناقلتين الشرق أوسطيتين طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتقدان أن عودة الطلب على السفر الجوي إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة (كوفيد-19) قد تستغرق 3 أعوام.
وقال المجلس إنه استضاف مؤتمرا بالفيديو مع تيم كلارك رئيس طيران الإمارات وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد يوم أمس الأربعاء.
وقال كلارك ودوجلاس خلال المؤتمر إنهما يعتقدان أن 85% من شركات الطيران في العالم تواجه خطر الإفلاس، وإنه بدون دعم حكومي فإنها قد تفلس قبل نهاية العام وفقا لمجلس الأعمال.
وحذرت الشركتان من أن تعافي الطلب على السفر من الركاب إلى مستويات ما قبل الأزمة قد يستغرق حتى عام 2023.
ولم يتسن الوصول إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران حتى الآن للحصول على تعقيب على التصريحات المنسوبة للمسؤولين التنفيذيين.
وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف شبه تام للسفر الجوي العالمي، وتحذر العديد من شركات الطيران من أنها قد لا تتخطى الأزمة.
وأوقفت طيران الإمارات والاتحاد للطيران الإماراتيتان رحلات الركاب المنتظمة منذ الشهر الماضي، لكنهما تشغلان بعض خدمات الرحلات إلى الخارج للأجانب المغادرين للبلاد.
وخفضت الشركتان أجور العاملين، وأبلغت حكومة دبي المالكة لطيران الإمارات شركة الطيران أنها ستدعمها ماليا لكي تتجاوز الأزمة.
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