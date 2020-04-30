اليمن ترحب بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

الخميس 30 أبريل 2020

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس ،بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن بيان للوزارة، "ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

واضاف البيان"أن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".

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وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، حظر مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في جميع أنحاء البلاد، وتضعه في تصنيف المنظمات الإرهابية.

وأفادت الوزارة بأنها نفذت حملة من المداهمات ضد عناصر حزب الله في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة "وزير الداخلية هورست سيهوفر حظر منظمة حزب الله الإرهابية في ألمانيا"