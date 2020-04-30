اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل ضابط بشرطة الحدود واصابة عدد من افراد اسرته بهجوم في ناحية يثرب. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هجوما مسلحا استهدف منزل احد الضباط المنسوب الى قيادة شرطة الحدود ما ادى الى استشهاده وإصابة افراد من عائلته في ناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين". واضافت ان "القوات الأمنية تجري عملية تحقيق في الحادث".

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