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خلية الازمة بالبصرة تقرر تمديد اجراءات حظر التجوال في المحافظة لغاية الخميس المقبل

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اعلنت خلية الازمة في البصرة، الخميس، عن تمديد اجراءات حظر التجوال في المحافظة لغاية الخميس المقبل.

وقال رئيس الخلية اسعد العيداني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365، انه "تقرر تمديد اجراءات حظر التجوال في المحافظة لغاية الخميس المقبل".

 

واضاف ان "الرصد الوبائي ذهب باتجاه الكشف عن عدد الحالات"، مشيرا الى ان "ذلك ساعدنا في السيطرة على الوباء لذلك مددنا اجراءات الحظر".

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وتابع العيداني "سنتخذ اجراءات قانونية حازمة بحق من يقيم مراسم عزاء لكون ما حصل في شمال محافظة البصرة من انتشار للفايروس كان بسبب اقامة مراسم عزاء، الامر الذي تسبب بانتشار الفايروس في قضاء الزبير وناحية الهارثة".

 

واكد انه "تم نصب كاميرات حرارية في منافذ البصرة الحدودية عن بعد اربعة كيلو لرصد حركة التهريب عبر المنافذ في المحافظة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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