إعادة فتح معابر حدودية بين كردستان وإيران

أعلن المتحدث باسم مديرية جمارك إيران، الخميس، عن إعادة فتح معبر شيخ صالح "بشتة" الحدودي شبه الرسمي مع إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية جمارك إيران روح الله لطيفي، إنه "تم اليوم إعادة فتح المعبر، بعد أن قمنا بفتح معبر شوشمة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد توقف الحركة التجارية في المعبرين لنحو شهرين، نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "يوميا كان هناك عبور لـ200 شاحنة تنقل السلع والبضائع عن طريق معبر شيخ صالح".

ومع إعادة فتح هذا المعبر شبه الرسمي، ستكون هناك 6 منافذ حدودية مفتوحة بين إقليم كردستان وإيران، 3 منها رسمية، حيث أن منافذ حاج عمران وباشماخ وبرويزخان الدولية لم تغلق في وجه الحركة التجارية، في حين أن نحو نصف التجارة غير النفطية بين إيران والعراق تجري عبر حدود محافظة كرمانشاه الإيرانية.

Advertisements

وأشار القنصل الإيراني في أربيل، نصرالله رشنودي، إلى أن "700 شاحنة تنقل البضائع يوميا عبر المنافذ الحدودية بين الإقليم وإيران، على الرغم من تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية".

وقال رشنودي "أبلغنا المسؤولين في كردستان بأن حدودنا مفتوحة في وجه التجار والمستثمرين والصناعيين والشاحنات التي تنقل البضائع بالترانزيت وسائقيها، وإن قررت حكومة الإقليم فتح الحدود والسماح بتنقل هؤلاء الأصناف، فإننا سنفعل المثل".

وإلى جانب منافذ الدولية الرسمية بين الإقليم وإيران، يوجد عدد من المنافذ غير الرسمية وهي: كيلي، طويلة، بشتة، شوشمة، وسيرانبن.