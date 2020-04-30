الاستخبارات تحرر مختطف وتلقي القبض على الخاطفين في بغداد

اعلنت مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات، الخميس، عن تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطفين في العاصمة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات، القت القبض على متهمين اثنين في منطقة العطيفية ببغداد اقدما على اختطاف احد المواطنين ومساومة ذوية على مبلغ مالي لإطلاق سراحه".

واضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مشترك مع القطعات الماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية ومكتب اجرام الكاظمية"، مشيرة الى الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة وتحرير المختطف".