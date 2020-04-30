قوة امنية تعتقل 'ابو شهاب' في ايسر الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال "ابو شهاب" في ايسر الموصل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من فوج قوة الواجب التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( ا ع ن ع ) المكنى ( ابو شهاب ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( امن المستشفيات ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
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