اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الانبار.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار ضمن قاطع الفوج الثاني طرق خارجية".
واضافت انها "لم تسفر عن وقوع اية خسائر تذكر".
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