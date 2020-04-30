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سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الانبار

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار ضمن قاطع الفوج الثاني طرق خارجية".

 

واضافت انها "لم تسفر عن وقوع اية خسائر تذكر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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