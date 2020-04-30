جندي تركي يطلق النار على دورية لمراقبة الحدود الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق جندي تركي النار على أفراد شرطة ألمان ويونانيين تابعين لقوة "فرونتكس" لمراقبة الحدود الأوروبية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين، الخميس، إن الجندي التركي أطلق النار مساء الثلاثاء أثناء مرور دورية مراقبة يونانية ألمانية مشتركة تابعة لـ "فرونتكس"، عند نهر إيفروس، على الجانب اليوناني من الحدود، وأيضا أثناء مرور دورية أخرى للشرطة اليونانية.
وأكد المتحدث عدم إصابة أي من أفراد الدورية المشتركة بأذى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح المتحدث باسم "فرونتكس"، إن السلطات اليونانية تجري تحقيقا في الحادث.
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