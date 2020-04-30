فنزويلا تنفي إجراء محادثات لسحب دبلوماسييها من البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت وزارة الشؤون الخارجية الفنزويلية إجراء مفاوضات لسحب دبلوماسييها من البرازيل قبل الثاني من مايو/أيار.
وقالت فنزويلا إن البرازيل تحاول إجبار موظفيها على المغادرة من خلال تخطي الإجراءات المناسبة، لكي تعلن أن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير مقبولين، بحسب وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وطمأنت الوزارة في بيان، الدبلوماسيين الفنزويليين بأنهم لن يغادروا مواقع عملهم "تحت ذرائع تتعارض مع القانون الدولي".
يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سمح في تحول كبير في موقفه في السابع عشر من الشهر الجاري للبرازيل بإعادة العاملين بالسفارة.
وفي وقت سابق، أغلقت البرازيل بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا، في أحدث خطوة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين.
والبرازيل واحدة من الدول التي تريد رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.
وأشار بيان لوزارة الخارجية البرازيلية إلى أن 38 شخصا من موظفي السفارة والقنصلية وعائلاتهم أعيدوا إلى بلادهم جوا. وصعد إلى الطائرة نفسها أيضا 12 مدنيا برازيليا آخرين.
في بداية مارس/آذار، استدعت الحكومة البرازيلية "جميع" موظفيها الدبلوماسيين من فنزويلا، وطلبت من كاراكاس سحب ممثليها في البرازيل.
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