السيسي ناعيا شهداء "بئر العبد": سنحطم آمال النفوس الخبيثة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن الجيش سيظل صامد بقوة ضد النفوس الخبيثة الغادرة كي تبقى البلاد نابضة بالحياة ورايتها مرفوعة.

جاء هذا بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي مقتل وإصابة عشرة عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء..

وأكد السيسي في تدوينة له على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وأضاف "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة".

كما نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد .

ويؤكد الأزهر الشريف أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل.

وأعرب الأزهر الشريف في بيان عن ثقته في قدرة الجيش المصري على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.



وتقدم بخالص التعازي للقوات المسلحة المصرية ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.



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بدوره أدان مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام بشدة العملية الإرهابية الخسيسة والتى استهدفت مدرعة للجيش بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وشدد فضيلة المفتى فى بيانه ،اليوم الخميس ، على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر .



ودعا جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة فى حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

كذلك نعت وزارة الداخلية المصرية "شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم جراء إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.. كما تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين."



وأكدت وزارة الداخلية على أن "هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن."



وأعلن الجيش المصري، الخميس، استشهاد وإصابة 10عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأضاف أن "القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.

وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء.