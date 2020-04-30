مجلس ”الخليج 365” الرمضاني.. كورونا ومستقبل الانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات رئاسية مثيرة من قبل، على أكثر من صعيد منذ الحرب العالمية الثانية. مثلما هي انتخابات نوفمبر المقبل،

إرجاء الانتخابات التمهيدية بنيويورك الأمريكية جراء كورونا



تأتي الانتخابات الأمريكية في ظرف استثنائي غير مسبوق، إذ يتفشى وباء بيولوجي يترصد الأمريكيين خلف الباب، ولا يعلم أحد إلى أين يمضي.

كورونا يجبر جورجيا الأمريكية على تأجيل الانتخابات



مجلس ”الخليج 365” الرمضاني ناقش عبر الإعلامي تاج الدين الراضي مع الدكتور طارق فهمي مستقبل الانتخابات الأمريكية وكيف تؤثر عليها جائحة فيروس "كورونا".