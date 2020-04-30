بعد ارتفاع حصيلة الضحايا.. السودان تشدد إجراءات احتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت السودان، عن تشديد الإجراءات المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، في أعقاب تسارع وتيرة أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس.



وقالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنها سجلت 3 وفيات و67 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 442 حالة، و31 حالة وفاة.

وأشار وزير الصحة، أكرم علي التوم، إلى تماثل 7 حالات الشفاء، ليرتفع عدد المتعافين منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد إلى 36 حالة، حسب تقرير رسمي.

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الحكومة المصرية تعلن عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا ترامب يشكر ملك الأردن لتعهده بإرسال مستلزمات طبية إلى واشنطن ووجهت لجنة أمن العاصمة الخرطوم، بحجز المركبات التي لا تحمل تصريح مرور، وإلغاء ترخيص المركبة وسحب رخصة القيادة وتقديم المخالفين لمحاكمات عاجلة، بالإضافة إلى زيادة ارتكازات المرور، مشددة على تطبيق العقوبات على المخالفين، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات.

وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي منصور، في اجتماع طارئ للجنة، تشديد الإجراءات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي الشامل.

وأوضح عضو المجلس القيادي السوداني، صديق تاور، إن ارتفاع إصابات كورونا في البلاد تتطلب إجراءات جديدة، قائلا: "سنتخذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بالطوارئ الصحية ونرجو من الجميع تفهم ذلك".

وقررت السلطات غلق محطات الوقود للمرة الثانية خلال أسبوعين بسبب تجمع المواطنين بكثافة، وتخصيص طلبات لتعبئة السيارات المسموح لها بالحركة خلال فترة حظر التجوال، من بينها سيارات الطوارئ وحاملو تراخيص المرور، والقوات النظامية.

وفرضت السلطات السودانية في منتصف أبريل/ نيسان الحالي، حظرا شاملا على العاصمة الخرطوم ضمن حزمة إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.