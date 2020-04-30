شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مروحيات إسرائيلية تستهدف بالصواريخ مدينة القنيطرة السورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 الخليج 365 - متابعات شن الطيران المروحي الإسرائيلي قرب منتصف الليلة، اعتداء صاروخيا مستهدفا عددا من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها.

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