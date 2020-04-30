شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض عدد الإصابات والوفيات اليومية بـ"كورونا" في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وكالة الحماية المدنية أن عدد الوفيات بسبب وباء كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا بلغ 285 اليوم مقابل 323 قبل يوم، بينما وصل عدد حالات الإصابة اليومية إلى 1872 مقابل 2086 أمس.

Advertisements

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي في 21 فبراير بلغ 27967، وهو ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة رسمياً، الذي يشمل المتوفين والمتعافين، 205463، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.