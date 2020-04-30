شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري : أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات سيواجه برد قاسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قيادة الجيش أعلنت وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وإن أي خرق من قبل الميليشيات سيواجه برد فوري وقاسٍ .



وقال في مؤتمر صحفي أن قبول قيادة الجيش بالهدنة جاء بعد مناشدات من دول صديقة وشقيقة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان .

وشدد المتحدث في الوقت نفسه على أنه "لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي ضحى من أجله أبناء الوطن".

وكان بيان مشترك صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، دعا إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان المبارك.

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وبشأن العمليات العسكرية في محاور القتال، أوضح المسماري أن محاور شرق سرت يسودها الهدوء الحذر مع اشتباكات متقطعة بالمدفعية.

وأضاف المسماري أن محاور شرق طرابلس شهدت اشتباكات متفرقة، أسفرت عن مقتل 7 عناصر من الميليشيات وجرح 16 آخرين.

وأوضح أن مدفعية الميليشيات تستهدف المدنيين من الحين إلى الآخر، خاصة في منطقة عين زارة.

وأكد المسماري أن قوات الجيش شنت عدة غارات في منطقة الجميل على تجمعات للميليشيات في محيط صبراتة وصرمان.