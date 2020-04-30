شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1500، بعد تعافي 5 حالات جديدة.

Advertisements وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 129694 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1532، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1531 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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