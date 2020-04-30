الجيش الليبي يصد هجوما عنيفا لمليشيات السراج بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الخميس، بين قوات الجيش الليبي ومليشيات حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا والمعززة بمرتزقة سوريين، في عدد من محاور طرابلس.



وأكدت مصادر عسكرية ليبية أن وحدات الجيش الليبي نجحت في صد هجوم المليشيات في محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلـس.

وأفادت المصادر ذاتها، وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن الاشتباكات استمرت لفترة طويلة في محور طريق المطار ومشروع الهضبة بالتزامن مع رشقات من المدفعية الميدانية في منطقتي سيدي سليم وولي العهد جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت أن الاشتباكات صاحبها قصف أهداف وتمركزات لقوات حكومة الوفاق في "معسكر 77" ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة، بالإضافة إلى أهداف أخرى في منطقتي السبعة وأبو سليم بالعاصمة طرابلس .

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من جانبها أكدت سرية الشهيد صلاح بوحليقة أن عناصرها تمكنوا من صد هجوم غادر من قبل المليشيات المدعومة تركيا في محور الهضبة.

وتابعت في بيان لها، الخميس، أنها استطاعت السيطرة على كافة المراصد التابعة للمليشيات وخلفت خسائر فادحة في صفوفها.

وأكدت السرية انصياعها لأوامر القائد العام للجيش الليبي والتزامهم بالهدنة الإنسانية، مع الاحتفاظ بحق الرد القاسي على أي محاولة لاختراق الهدنة من قبل المليشيات.

كانت حكومة فايز السراج أعلنت رفضا الهدنة التي دعا لها الجيش الليبي، مؤكدة استمرارها في القتال.

وأعلن الجيش الليبي مرارا التزامه بهدنة إنسانية دعا لها المجتمع الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم هدنة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن المليشيات التابعة لحكومة السراج أمعنت في اختراق أي هدنة إنسانية، مشددا على احتفاظه بحق الرد على أي هجوم للمليشيات.