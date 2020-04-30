شكرا لقرائتكم مقتل وإصابة 10 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع انفجار في مدينة بئر العبد شمال سيناء، الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة 10عسكريين.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وذكر أن قوات الجيش تواصل عملياتها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن البلاد.

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من جانبه نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضحايا والمصابين.

وقال على صفحته على موقع تويتر "لقد نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، مضيفا أننا قادرون أننحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وأضاف قائلا : "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة".