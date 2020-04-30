كوبيش يشيد بموقف بهية الحريري لرفضها الاعتداءات التي طالت الممتلكات العامة بصيدا

توجه المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"جزيل الشكر للنائبة ​بهية الحريري​ لرفضها الاعتداءات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وشجبها للعنف الممارس ضد ​الجيش اللبناني​ في ​طرابلس​ وصيدا ومناطق أخرى، وكذا لتمييزها بين الممارسات المرفوضة لمجموعات مشبوهة تم توظيفها واستغلالها لغايات سياسية وبين ​التظاهرات​ السلمية المشروعة".

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