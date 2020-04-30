مديرية حماية المستهلك سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين في صور

عمدت ​مديرية حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بزيارات كشف لضبط المخالفات والحد من تفلت ​الاسعار​ ومحاولات الغش شملت عددا من ​التعاونيات​ والاستهلاكيات في صور، وذلك بمؤازرة مكتب ​أمن الدولة​ في صور ومندوبي ​وزارة الصحة​ ومندوبي ​وزارة الزراعة​، وقد تم التدقيق خلالها بكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية واسعار وأوزان السلع، فيما سطرت محاضر الضبط بالمخالفين لعدم تقيد اصحاب المحال بالقوانين المرعية الإجراء. إضغط للمزيد

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