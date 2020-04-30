ترامب: نسير بسرعة بتجاربنا حول العلاج واللقاح ولدينا آلاف أجهزة التنفس

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعد اجتماع خلية الأزمة لمواجهة ​فيروس كورونا​، عن ​الولايات المتحدة​ الأميركية "تسير بسرعة في التجارب حول العلاج واللقاح لفيروس كورونا المستجد".

من جهة أخرى،أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية يضغطون على أجهزة الاستخبارات في مسعى إلى ربط فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمختبرات في مدينة ووهان الصينية.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين تأكيدهم أن بعض المحللين في الاستخبارات قلقون إزاء إمكانية أن يقوض هذا الضغط صدقية تقييماتهم كي تستخدم كسلاح في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها لإلقاء اللوم على الصين في جائحة الفيروس الذي بدأ تفشيه من ووهان أواخر العام الماضي.