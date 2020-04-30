السيسي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف مصر وقادرون على التصدي لها

نعى الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ عناصر ​الجيش المصري​ الذين قتلوا في جنوب مدينة ​بئر العبد​، ب​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ في المدرعة التي كانت تقلهم.

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان".

وشدد في تصريحه على "اننا قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.حفظ الله مصر وشعبهاتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".