الصحة الروسية: تسجيل 47 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسيةعن "تسجيل 47 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في العاصمة ​موسكو​"، مشيرة الى ان "المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي، وبلغت الحصيلة العامة للمتوفين 658 شخصاً، بعد أن كانت 601 في الإحصائية السابقة".

هذا ويشير عدد اليوم إلى "تراجع نسبي في عدد الوفيات ​الجديدة​ بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث سجلت في 28 نيسان 67 حالة وفي 29 نيسان 65، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ​روسيا​، حتى صباح الأحد 106498 شخصا، بينهم 1073 وفاة و11619 حالة شفاء.