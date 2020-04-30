الحكومة السورية: السماح لجميع المهن والمحال والأسواق بالعودة للعمل

أعلنت الحكومة السورية أنها "سمحت بعودة العمل بجميع المهن وافتتاح جميع المحال والأسواق، ضمن عملية التخفيف من إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا"، مشيرة الى ان "عودة العمل تشمل جميع المهن يومياً، ومن الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساء، باستثناء يوم العطلة الذي كانت تغلق فيه هذه الفعاليات سابقاً مع التشدد بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية التي وضعتها وزارة الصحة".
هذا ووضعت المحافظة قائمة بالمهن والفعاليات التي لن تزاول عملها، ومنها صالات الأفراح والمناسبات والعزاء وجميع الصالات والفعاليات الاجتماعية، وجميع مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال، وجميع الأندية الرياضية الخاصة، وصالات السينما والمسارح الخاصة والعامة، وجميع المنتزهات الشعبية، ومنشآت الإطعام على كافة مستوياتها وتصنيفها المطاعم والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمقاهي وصالات الشاي.
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