الحكومة السورية: السماح لجميع المهن والمحال والأسواق بالعودة للعمل

أعلنت ​الحكومة السورية​ أنها "سمحت بعودة العمل بجميع المهن وافتتاح جميع المحال والأسواق، ضمن عملية التخفيف من إجراءات الحد من تفشي ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "عودة العمل تشمل جميع المهن يومياً، ومن ​الساعة​ 8 صباحاً وحتى 5 مساء، باستثناء يوم العطلة الذي كانت تغلق فيه هذه الفعاليات سابقاً مع التشدد بتطبيق إجراءات السلامة و​الوقاية​ الصحية التي وضعتها ​وزارة الصحة​".

هذا ووضعت المحافظة قائمة بالمهن والفعاليات التي لن تزاول عملها، ومنها صالات الأفراح والمناسبات والعزاء وجميع الصالات والفعاليات الاجتماعية، وجميع مقاهي الانترنت وصالات ألعاب ​الأطفال​، وجميع الأندية الرياضية الخاصة، و​صالات السينما​ والمسارح الخاصة والعامة، وجميع المنتزهات الشعبية، ومنشآت الإطعام على كافة مستوياتها وتصنيفها ​المطاعم​ والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمقاهي وصالات ​الشاي​.