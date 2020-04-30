إحالة وزير الصحة العراقي إلى الادعاء العام إثر مخالفات مالية

أحالت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، وزير الصحة جعفر علاوي الى الادعاء العام، مشيرةً إلى أنها تأتي "لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره الى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة، ولعدم اكتراثه للتحديات التي يشهدها البلد بعد تفشي فيروس كورونا".
وأشار بيان لرئيس اللجنة قتيبة الجبوري، إلى أن "لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا الى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها، إذ تضمنت هذه الملفات مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة".
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