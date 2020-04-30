أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن "تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع رصد حالة وفاة واحدة بالمرض"، مشيرة الى "تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل والمثنى وبابل وكركوك وذي قار".
هذا وتشير إحصائية اليوم إلى "ارتفاع معدل زيادة الإصابات على أساس يومي، حيث سجل الأربعاء 75 مصابا، وبلغ مجموع الإصابات 2085 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 93 شخصا، مع رصد 1375 متعافيا من المرض".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.