الصحة العراقية: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ العراقية، عن "تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد مع رصد حالة وفاة واحدة بالمرض"، مشيرة الى "تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات توزعت على محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ و​النجف​ والسليمانية و​أربيل​ والمثنى وبابل و​كركوك​ و​ذي قار​".

هذا وتشير إحصائية اليوم إلى "ارتفاع معدل زيادة الإصابات على أساس يومي، حيث سجل الأربعاء 75 مصابا، وبلغ مجموع الإصابات 2085 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 93 شخصا، مع رصد 1375 متعافيا من المرض".