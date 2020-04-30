الصحة التركية: تسجيل 4846 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن "تسجيل 4846 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا، في تفوق كبير على حصيلة الإصابات الجديدة التي ارتفعت بـ2615 حالة، مع وفاة 93 شخصاً"، مشيراً الى "ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2615، ليبلغ 120204 حالات".
هذا ووصلت حصيلة المتوفين جراء الفيروس إلى 3174 شخصاً بعد رصد 93 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ويشهد هذا المؤشر استقرار نسبياً حيث سجلت في البلاد يوم 27 نيسان 95 وفاة، وفي 28 نيسان 92، وفي 29 نيسان 89.
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