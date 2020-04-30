الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن "تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصاً، وكان عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إسرائيل 88 شخصاً".
ولفتت الوزارة الى "إنخفاض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى التنفس الاصطناعي، و تعافى من فيروس كورونا 149 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8561 شخصاً".
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