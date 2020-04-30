الصحة الإسرائيلية: تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن "تسجيل 3 ​وفيات​ و76 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصاً، وكان عدد الإصابات ​الجديدة​ بالفيروس في إسرائيل 88 شخصاً".

ولفتت الوزارة الى "إنخفاض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى ​التنفس​ الاصطناعي، و تعافى من فيروس كورونا 149 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8561 شخصاً".