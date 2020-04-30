غوتيريس: قلقون إزاء الانقسامات بالمجتمع الدولي وغياب قيادة لجهود محاربة كورونا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عن "قلقه إزاء الانقسامات في ​المجتمع الدولي​ وغياب قيادة لجهود محاربة ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى ان "المجتمع الدولي بات منقسما في الوقت الذي تكون الوحدة فيه أهم مما كان في أي وقت مضى".

ولفت غوتيريس الى ان "هناك فقدان الصلة بين ​القيادة​ والقوة، ونرى أمثلة مذهلة للقيادة لكنها لا تتعلق بالقوة عادة، وعندما نرى القوة، نحن لا نرى أحيانا القيادة الضرورية"، معرباً عن "أمله بتجاوز هذه المشكلة عاجلا أم آجلا"، مشددا على "أهمية جهود ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ بالنسبة إلى المجتمع الدولي".