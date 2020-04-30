ميركل: سنخفف القيود المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في كلمة لها، عن "تخفيف القيود المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم فتح ملاعب الأطفال والمتاحف والكنائس وأماكن العبادة الأخرى، شرط أن تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي"، مؤكدة أن ألمانيا بحاجة إلى "مواصلة خفض الأعداد اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا"، مشددة على "ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة من أجل تفادي قفزة في أعداد المصابين".
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ أكثر من 159 ألف شخص، وتوفي نحو 6.3 ألف مصاب.
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