جونسون: تجاوزنا الذروة لكن علينا الحذر

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، أن المملكة المتحدة "تجاوزت ذروة" الفيروس التاجي الليلة - لكنه حث الجمهور على "الاستمرار" مع الإغلاق لتجنب تفشي جديد.

وقال جونسون في أول إحاطة له في 10 داونينغ ستريت منذ إصابته بالمرض، إن المملكة المتحدة الآن في مرحلة "هبوط المنحنى" في مستوى الفيروس، وأشاد بقدرة البريطانيين لتجنبهم وباء "لا يمكن السيطرة عليه وكارثي".

ومع الإعلان اليوم عن 674 حالة وفاة أخرى بالفيروس التاجي في المستشفيات ودور الرعاية وأماكن أخرى، مما رفع عدد القتلى الرسمي في المملكة المتحدة إلى 26711، بدد رئيس الوزراء خلال الإحاطة الآمال بتخفيف وشيك لحالة الإغلاق، بعد أن أوضح أن تفجر جديد للمرض المميت سيكون أسوأ من التأثير المعوق الحالي على الاقتصاد.

استراتيجية خروج

وقال جونسون إنه يتعين تنفيذ "كمية كبيرة من العمل" حتى ندخل في "استراتيجية خروج" مع نشر المسودة الأولى للاستراتيجية الأسبوع المقبل وهي ستقدم "خريطة طريق، وقائمة خيارات" لكيفية تخفيف القيود في المستقبل، إلا أنه حذر من أنها لن تعطي أي توقيتات لأن الاستراتيجية ستعتمد على العلم.

وألمح بقوة إلى أن الاستراتيجية ستنصح الناس بارتداء أغطية الوجه في بعض الظروف، قائلا إنها ستكون مفيدة مع تطور الوضع. وقال جونسون أيضاً إنه "لن يتظاهر" بأن الحكومة لم ترتكب أي أخطاء في معالجة الأزمة، مشيراً إلى إمدادات معدات الوقاية الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس. واعترف أن حكومته تتعلم الدروس كل يوم.

وجاء اعتراف جونسون الصعب، عندما حدد الحرف "R" - معدل تكاثر الفيروس - في قلب المعركة. وأصر على أنه لا يمكن فعل أي شيء يسمح له بالارتفاع فوق مستوى واحد، مما يعني أن التفشي كان ينمو مرة أخرى.

وقال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس في مداخلة خلال المؤتمر الصحفي إنه يعتقد أن R حاليا أي تكاثر الفيروس ما بين 0.6 و0.9 في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن بريطانيا لن تعرف الرقم حقًا حتى يتم إجراء اختبار أكثر فعالية. ويظهر رقم التكاثر، المعروف أيضًا باسم R0 (R-naught) عدد الأشخاص المصابين بالعدوى قبل أن يتعافى المريض.

ويقول العلماء أنه طالما أن المعدل أعلى من واحد، فإن الفاشية ستستمر لأن الفيروس لا يزال ينتشر بشكل أسرع من واحد إلى واحد في المجتمع.

وإلى ذلك، وأكد رئيس الوزراء لقد تجاوزنا ما يمكن أن يكون ذروة واسعة "كما لو كنا نمر ببعض نفق جبال الألب الضخم. ويمكننا الآن رؤية ضوء الشمس والمراعي أمامنا".

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جهوزية اللقاح

وشدد جونسون على القول إنه لا يريد "إطالة" الإغلاق أكثر من ذلك وتعمل الحكومة على إيجاد حلول "مبدعة" لتشغيل الاقتصاد.

وأكد: "حتى يأتي هذا اليوم (عندما يكون التلقيح جاهزًا)، ولا يمكننا تحديد موعد حدوث ذلك بالضبط، سيتعين علينا التغلب على هذا المرض من خلال عزمنا وإبداعنا المتزايد".

وقال سأضع خطة شاملة الأسبوع المقبل لشرح كيف يمكننا تحريك اقتصادنا، وإعادة أطفالنا إلى المدرسة ورعاية الأطفال، وثالثًا كيف يمكننا السفر إلى العمل وجعل الحياة في مكان العمل أكثر أمانًا.

وقال: "باختصار، كيف يمكننا الاستمرار في قمع المرض وفي نفس الوقت إعادة تشغيل الاقتصاد".

وأضاف رئيس الحكومة: "ما سنحصل عليه الأسبوع المقبل هو في الواقع خريطة طريق، قائمة خيارات - تواريخ وأوقات كل مقياس فردي ستكون مدفوعة إلى حد كبير من حيث نحن في الوباء، ما هي البيانات حقًا قائلا ونحن نحصل على المزيد من البيانات كل يوم الآن وخلال الأيام القليلة المقبلة".

كنت محظوظا

وفي إشارة إلى كفاحه ضد الفيروس، حيث اعترف سابقاً أنه كان يمكن أن يسير "في كلتا الحالتين"، قال جونسون إن الهدف الرئيسي للحكومة كان دائمًا "إنقاذ الأرواح". وأضاف "لقد كنت محظوظا جدا". "لقد تلقيت رعاية رائعة، وعلاجًا رائعًا، ودعونا نكون صريحين، بشكل مأساوي، كان الآلاف من الأشخاص أقل حظًا مما كنت عليه، ولهذا السبب فإن هدف هذه الحكومة هو إنقاذ الأرواح في جميع أنحاء البلاد".

وخلص جونسون الى القول: "تستمر العائلات كل يوم في فقد أحبائها قبل وقتهم، فنحن نحزن عليهم ومعهم، ولكن بينما نحزن، فإننا نتعزز بعزمنا على هزيمة هذا الفيروس لإعادة هذا البلد كله إلى الصحة، والعودة على قدميه".

وفي الأخير، قال أحد الخبراء لصحيفة (MailOnline) إنه بدون لقاح أو مناعة قطيع، فإن التحكم في السلوك البشري سيكون هو السبيل الوحيد لوقف انتشار الفيروس عن السيطرة.

وسيكون الاختبار الواسع النطاق، وتتبع جهات الاتصال، وتتبع عدد الأشخاص المصابين هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للمسؤولين من خلالها الحفاظ على مدى سرعة انتشار المرض ، على الرغم من أن الاختبار الهزيل في المملكة المتحدة لن يعطي سوى فكرة تقريبية.

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