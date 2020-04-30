شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال عن حادث بئر العبد: حفنة من الأشرار لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحادث الإرهابى الأثيم الذى وقع ببئر العبد بشمال سيناء، والذى راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وقال الدكتور على عبد العال، فى تصريح له: "حتى نعرف هؤلاء الإرهابيين على حقيقتهم، نجد أنه فى هذا الشهر الفضيل وفى الوقت الذى يسعى فيه كل المخلصون فى العالم إلى إنقاذ البشرية من الوباء الذى يعم أرجاء الأرض، نجد هذه الحفنة من الأشرار لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء باسم الدين، والأديان جميعها من ذلك براء".

وكان مجلس النواب أكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت فى عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة فى الأرض المهلكة للحرث والنسل، التى لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.

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وأكد المجلس أن الشعب المصرى كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلا: "فالقوات المسلحة والشرطة فى كل بيت مصرى وفى كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبى الذى لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة".

ودعا مجلس النواب الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، قد أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.