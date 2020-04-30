شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على ينعى شهداء الجيش.. ويؤكد: المواجهة مستمرة وهزيمة الإرهاب مؤكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلسي ادارة وتحرير "البوابة نيوز"، رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، مؤكدًا أن المواجهة مستمرة وأن هزيمة الإرهاب مؤكدة، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

وقال النائب في بيان له منذ قليل: إن الارهاب ومن يقف خلفه أغاظهم تلك التنمية الكبري في سيناء، التي تقوم بها الدولة منذ سنوات، وتكلفت مليارات الجنيهات، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات عملاقة قبل أيام في مشهد أبهر العالم، فارتكبوا فعلتهم الشنعاء معتقدين أنهم بذلك سيضرون بصورة مصر، وهو الأمر الذي لن يحدث مادام هذا الجيش العظيم موجودا، مشيدا بجهود وبطولات القوات المسلحة في شمال سيناء، وكافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

Advertisements

وأوضح الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذه هي معركة جميع الشعب المصري، الذي يقف وراء أبطال جيشه العظيم وشرطته الباسلة، ضد الارهاب، حتى القضاء الكامل عليه لحماية مصر والعالم من شروره.

وقدم النائب، خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقوات المسلحة، ولأسر الشهداء، متمنيا من الله – سبحانه وتعالي - أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.