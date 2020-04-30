شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب تعليقا على الحادث الإرهابى: عصابات ضالة لم تراع حرمة الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس النواب بكل شدة الحادث الإرهابى الأثيم الذى راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، اللذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدى حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء، قائلا: "وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة فى هذا الشهر الفضيل".

وأكد مجلس النواب أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت فى عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة فى الأرض المهلكة للحرث والنسل، التى لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.

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وأكد المجلس أن الشعب المصرى كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلا:"فالقوات المسلحة والشرطة فى كل بيت مصرى وفى كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبى الذى لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة".

ودعا مجلس النواب الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.