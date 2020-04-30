تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى شهداء بئر العبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الأسى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها، دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، فى استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
كما أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تلك الأعمال الغادرة لن تثنى أبناء الوطن عن أداء واجبهم الوطنى، بل تزيدهم إرادة وإصراراً لاستكمال المهمة المقدسة للزود عن مقدرات الوطن.
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