شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يهنئ العمال بعيدهم: السيسى حرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، موجها له الشكر والتحية على ما قام به من أجل دعم العمال ومساعدتهم ورعايتهم للارتقاء بحياتهم المعيشية باعتبارهم شركاء فى التنمية.

وقال "وهب الله" إن الرئيس السيسى حرص على دعم العمال بتشريعات وإجراءات خفضت من فرص تضرر القطاع الخاص حتى لا يكون هناك فرصة للتفكير فى تسريح العمال أو تشريدهم وهو ما أقره البرلمان بقانون رفع حد الإعفاء الضريبى وأيضا مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع أزمة كورونا والمقرر إقراره والذى اشترط عدم استفادة القطاع الخاص مما فيه من تسهيلات حال عدم تسريح الشركة لعمالها.

وأوضح أنه كان هناك حرص على تخصيص منحة لدعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه فى 3 شهور، مشيرا إلى أن البرلمان أقر حزمة تشريعات كثيرة خلال الفترة الماضية من بينها قانون التأمينات الاجتماعية و قانون التنظيمات النقابية بجانب قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وغيرها من قوانين هامة أخرى.

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وشدد أن الدولة والبرلمان يحرصون على تحقيق العدالة الاجتماعية للعامل، موضحا أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية للموازنة الجديدة والعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تصل لما يقرب من 66 مليار لصالح العاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات.

وشدد أنه تم مراعاة العمالة غير المنتظمة بقانون التامينات الاجتماعية لتخصيص تامين لتكون الحكومة هى صاحبة العمل بتحمل.

11٪ من الاجر للعامل غير المنتظم، وأوضح أن الرئيس السيسى كان الأب والراعى لحقوق العمال وأصحاب العمل فى مصر، وهو ما ظهر جليا مع أزمة فيروس كورونا الأخيرة.