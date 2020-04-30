شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة فى "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، بيانا تكميليًا للبيان الصادر ظهر اليوم، بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة" بنقابة الصحفيين، للإجابة عن استفسارات عديدة حوله، وتضمن التوضيحات التالية:

أولًا: يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:

الإيميل:

[email protected]

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الواتساب:

0 128 0992299

ثانيا: بناء على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.

ثالثا: لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، سيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو.