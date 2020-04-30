البوسنة تسجل زيادة حادة في إصابات كورونا بعد تخفيف إجراءات العزل

سجلت البوسنة اليوم الأربعاء، أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال هذا الشهر بعد أن بدأت المنطقتان شبه المستقلتين فيها في تخفيف إجراءات العزل العام بشكل تدريجي.

وأكد المسؤولون 93 إصابة جديدة وحالتي وفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 20 إصابة فى اليوم السابق و49 إصابة فى اليوم الذي قبله.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1677 بينها 65 وفاة، فيما أجرت البلاد 29130 اختبارا.

وكان كل من الاتحاد الكرواتي البوسني المسلم وجمهورية صرب البوسنة، القسمان اللذان تتألف منهما البوسنة، فرضا إجراءات العزل العام الشهر الماضي بعد تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وشملت التدابير منع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأطفال دون 18 من مغادرة منازلهم على الإطلاق.

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وسجلت جمهورية الصرب، التى بدأت يوم الاثنين السماح لكبار السن بمغادرة منازلهم لمدة ثلاث ساعات في كل يوم عمل وإعادة فتح بعض الشركات، 59 إصابة جديدة. وحث مسؤولوها المواطنين على مواصلة تجنب التجمعات وارتداء الكمامات في كل الأوقات.

وقال وزير الصحة في جمهورية الصرب ألين سيرانيتش إن « نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات تكشف عن تراجع الالتزام الفردي في اتباع الإجراءات? ?المعلنة » مضيفا أن 8 في المائة من الحالات التي تم اختبارها في الساعات الأربع والعشرين الماضية تبين إيجابيتها، بعد أن كان المعدل 5 في المائة في السابق.

وقال سيرانيتش، وهو عالم أوبئة « يتصرف المجتمع بأكمله بطريقة أكثر استرخاء من ذي قبل، عندما كان لدينا عدد مختلف من الحالات عما عليه الحال الآن ».