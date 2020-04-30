تسجيل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

قالت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، بتسجيل 47 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في موسكو وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 47 حالة جديدة، مشيرا إلى

أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وذكر أن الحصيلة العامة للمتوفين في موسكو بلغت حتى الآن 658 شخصًا، بعد أن كانت 601 في الإحصائية السابقة.

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ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد

الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة وفي 29 أبريل 65.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 53739 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 106498 شخصا، بينهم 1073 وفاة و11619 حالة شفاء.