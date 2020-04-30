تركيا تسجل 4826 حالة شفاء جديدة من كورونا.. و93 وفاة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، تسجيل 4846 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا، في تفوق كبير على حصيلة الإصابات الجديدة التي ارتفعت بـ2615 حالة، مع وفاة 93 شخصًا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في

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البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2615، ليبلغ 120204 حالات.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 أبريل 2131 حالة، وفي 28 أبريل 2392، وفي 29 أبريل

2936.

وذكر قوجة مع ذلك أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 48886 شخصًا بعد تسجيل 4826 حالة شفاء جديدة.

بينما وصلت حصيلة المتوفين جراء الفيروس إلى 3174 شخصًا بعد رصد 93 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ويشهد هذا المؤشر استقرار نسبيًا حيث سجلت في البلاد يوم 27 أبريل 95 وفاة، وفي 28 أبريل 92، وفي 29 أبريل 89.