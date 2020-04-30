العراق يسجل ارتفاعًا جديدًا بأعداد مصابي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاعًا جديدًا في معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع رصد حالة وفاة واحدة بالمرض وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان، بأن مختبراتها
وأضاف البيان أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل والمثنى وبابل وكركوك وذي قار".
وتشير إحصائية اليوم إلى ارتفاع معدل زيادة الإصابات على أساس يومي، حيث سجل أمس الأربعاء 75 مصابًا.
وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أنه تم رصد "حالة وفاة واحدة كانت في العاصمة بغداد".
وتابع البيان أن مجموع الإصابات بلغ 2085 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 93 شخصا، مع رصد 1375 متعافيًا من المرض.
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