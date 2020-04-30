السفارة الصينية: مساعدات جديدة تصل القاهرة في 3 مايو

أعلنت السفارة الصينية في مصر أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الصينية ستصل إلى القاهرة يوم 3 مايو المقبل وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن المساعدات ستصل إلى مطار القاهرة
يذكر أن الصين كانت قد أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر طائرةتحمل مستلزمات طبية إلى مصر، تشمل كمامات طبية وملابس واقية وكواشف اختبار.
وقبل المساعدات الصينية للقاهرة، أرسلت مصر مساعدات إلى الصين، في فبراير الماضي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الجمهورية، حيث بلغت المساعدات 10 أطنان تم شحنها على متن طائرة اتجهت إلى الصين لإجلاء مواطنين مصريين.
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