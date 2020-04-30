إحالة وزير الصحة العراقي إلى الادعاء العام

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إحالتها وزير الصحة، جعفر علاوي، الى الادعاء العام وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت في بيان صحفي أن "الإحالة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره الى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة، ولعدم اكتراثه للتحديات التي يشهدها البلد بعد تفشي فيروس كورونا".

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ونقل البيان عن رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، قوله إن "لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا الى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها، إذ تضمنت هذه الملفات مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة

وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة".

وأضاف أن "اللجنة النيابية تبدي أسفها لضعف الأداء الإداري لوزير الصحة وإخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا، فبينما يفترض أننا اليوم في سباق مع الزمن، نجد أن أغلب العقود الخاصة بكورونا لم تجهز حتى هذه اللحظة، وبالتالي اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء تلبية للمصلحة العامة ولكون التحديات التي يمر بها العراق اليوم لا تحتمل المجاملات بل تتطلب قرارات سريعة وحاسمة".