82 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالة وفاة واحدة في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات ألفين و85 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 93 وفاة،

وحالات الشفاء 1375.

وقال بيان لوزارة الصحة أوردته الوكالة الوطنية العراقية إنه جرى فحص 5 آلاف و353 نموذجا في كافة المختبرات المختصة

في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 92 ألفا و61، حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 82 إصابة في العراق، مؤكدا أن حالات الشفاء بلغت 29 حالة.