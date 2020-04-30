سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالة وفاة واحدة في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات ألفين و85 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 93 وفاة،وحالات الشفاء 1375.
وقال بيان لوزارة الصحة أوردته الوكالة الوطنية العراقية إنه جرى فحص 5 آلاف و353 نموذجا في كافة المختبرات المختصةفي العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 92 ألفا و61، حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 82 إصابة في العراق، مؤكدا أن حالات الشفاء بلغت 29 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.