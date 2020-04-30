بريطانيا تجتاز ذروة وباء "كورونا" وتعتزم إعداد خطة الأسبوع المقبل لتخفيف الإغلاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيعد خطة شاملة الأسبوع القادم لإعادة فتح المدارس وعودة الأنشطة الاقتصادية.



وأضاف جونسون، في أول مؤتمر صحفي له بعد عودته للعمل، أن المملكة المتحدة "اجتازت مرحلة الذروة في انتشار الفيروس وهو الآن في انحسار".



وأكد جونسون ان هناك ضرورة لكي لا تخاطر البلد بإمكانية انتشار موجة ثانية من العدوى.



وتسبب الوباء بوفاة 26711 شخصا في المملكة المتحدة، كما قال جونسون، وأضاف "بإمكاننا الآن أن نرى شعاع أمل"، لكنه حذر من أنه من أجل تجنب كارثة "ذروة أخرى" ، فإن على المملكة المتحدة أن تفي بخمسة شروط قبل العودة للحياة الطبيعية.



وأضاف "يجب ألا تفعل أي شيء كفيل بأن يؤدي لزيادة نسبة الإصابات".



وردا على سؤال من مراسلة بي بي سي لورا كينسبيرغ حول نسبة العدوى التي يجب أن نصل إليها قبل أن تتمكن بريطانيا من تخفيف القيود قال بروفيسور كريس كبير مستشاري الصحة للحكومة البريطانية "نحن واثقون أن الإجابة الخطأ هي أي رقم فوق 1 "، في إشارة إلى معدل العدوى الفردية.



وأوضح أنه بمجر أن يتجاوز الرقم "1" يبدأ النمو المضطرد لمعدلات العدوى، وهذا يهدد بوقوع قطاع الخدمات الصحية تحت ضغط كبير.



وقال جونسون إن "إبقاء معدل تكاثر حالات العدوى في أقل مستو ممكن هو متطلب أساسي لتعافي المجتمع".



وسألت مراسلتنا أيضا إن كان على الاقتصاد أن ينتظر قبل أن تقرر الحكومة بدء إجراءات العودة للنشاط قال جونسون "من الضروري تجنب موجة عدوى ثانية لأنها ستسبب أضرارا كبيرة للاقتصاد".



وأضاف "لهذا علينا تعيير إجراءاتنا بحرص شديد، بحيث لا نتدرج في العودة بالاقتصاد إلى إيقاعه الطبيعي فحسب بل نعمل على إيجاد طرق للاستمرار في السيطرة على الفيروس".



وقال جونسون ايضا إن استخدام الكمامات مفيد ليس فقط من وجهة نظر تجنب نشر العدوى بل من أجل بث الثقة بإمكانية الخروج إلى الشارع.



وكان جونسون يتحدث في أول مؤتمر صحفي يعقده في مقر رئاسة الوزراء منذ تعافيه، وقال " لن أقلل من أهمية المشاكل اللوجستية التي واجهناها في إيصال معدات الحماية إلى العاملين في القطاع الصحي ومراكز إيواء العجزة، لكني أود أن اخبرك أن كل شخص مسؤول عن إدارة هذا الملف، سواء في الحكومة أو في دائرة الصحة أو السلطات المحلية، بذل الجميع قصارى جهدهم، وعملوا بإخلاص ليلا نهارا، وسوف تكون الأمور على ما يرام".



وفي رده على سؤال حول تقييمه للطريقة التي تعاملت بها المملكة المتحدة مع الوباء قال "أعتقد أننا كنا محقين في توقيت الإغلاق مع ذروة الوباء"، لكنه أضاف أن: الحكومة تتعلم من التجربة كل يوم".





المصدر: بي بي سي