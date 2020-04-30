“حصيلة جديدة” لضحايا كورونا في إيران

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وذكر جهانبور على التلفزيون الرسمي أن إجمالي الإصابات في إيران، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي المرض، بلغ 94640.

بينما تشير الأرقام التي تصدر بشكل مستمر عن مسؤولين في إيران، إلى أن السلطات غير شفافة بشأن الأرقام المتعلقة بوفيات وإصابات فيروس كورونا.

وفي أحدث تلك التصريحات المشككة برواية السلطة وأرقامها الرسمية، ما أعلنه أحد أعضاء مجلس بلدية طهران.

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فقد قال محمد جواد حق شناس، في مقابلة مع صحيفة “آفتاب يزد ” اﻹيرانية الخميس إنه تم دفن 13 ألف شخص في العاصمة خلال الشهرين الماضيين.

يأتي هذا بعد أن اعتبر رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، خلال مؤتمر صحافي، مطلع الأسبوع أن “أعداد ضحايا كورونا تأتي من مقبرة “بهشت زهراء” في طهران”.

كما أكد أن عدد ضحايا الوباء أعلى بكثير من الأرقام الحكومية.

بدوره لاقى حسين عرفاني، رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، تصريحات رفسنجاني. وقال في مقابلة على شاشة التلفزيون الحكومي الإيراني، إن “البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس المستجد”، ما يعني أن عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد 19 لا يزال في ارتفاع.