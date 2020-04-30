كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر براين هوك: واشنطن ستجدد الحظر المفروض على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الممثل الأمريكي الخاص للشأن الإيراني، براين هوك، الخميس، أن الولايات المتحدة ستجدد الحظر المفروض على إيران بخصوص إستيراد وتصدير الأسلحة بعد انتهاء المعمول به حاليا في أكتوبر.

وقال هوك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "لن تسمح لإيران باستيراد وتصدير الأسلحة في أكتوبر موعد انتهاء حظر الأسلحة عليها، واشنطن تعمل مع شركائها وحلفائها لتجديد هذا الحظر بموجب القرار 2231".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن تصرفات إيران في السنوات الأخيرة تظهر أهمية إبقاء هذا الحظر، مشيرا إلى أن نظام طهران خرق الاتفاق النووي خمس مرات حتى الآن، وسنمارس كل الخيارات الدبلوماسية لتجديد الحظر".

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وتابع: "لم نسمع أحداً في المجتمع الدولي يقول إن رفع حظر الأسلحة على إيران أمر جيد"، كاشفا عن عقد اجتماعات "جيدة" مع الدول الأوروبية حول مواجهة الخطر الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس "كل الخيارات" لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران الذي ينتهي في أكتوبر.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن:" نطلب من شركائنا (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) اتخاذ التدابير التي يمكنهم اتخاذها، وسنعمل مع مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران.

وذكر مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، (فضل عدم ذكر اسمه) أن بومبيو يعد حجة قانونية تقول إن البلاد لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، خاصة وأن الانسحاب جاء من طرف واحد (واشنطن).