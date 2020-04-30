كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم 230 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاضا لافتا جديدا لمعدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مع رصد 306 حالات جديدة مقارنة مع 300 أمس الأربعاء.
وأفاد حاكم نيويورك، أندرو كوومو في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 306 حالات، لتصل إلى مستوى 18374.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أبريل 330.
وذكر كوومو مع ذلك أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع 933 ليصل إلى نقطة 307091 حالة، وذلك تزامنا مع انخفاض العدد العام للمرضى في المستشفيات إلى أقل من 12 ألفا وتراجع عدد المصابين الجدد يوميا فيها بأكثر من 500 حالة إلى 487.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.